F1 : Bottas chez Alfa Romeo, Russell attendu chez Mercedes

Alfa Romeo tient le remplaçant de Kimi Räikkönen. Comme attendu, Valtteri Bottas (32 ans) a été désigné, ce lundi, pour remplacer son compatriote dans le baquet de l’écurie basée en Suisse à partir de la saison prochaine. George Russell est attendu pour lui succéder chez Mercedes.

Le pilote finlandais avait rejoint les Flèches d’argent en 2017 pour remplacer Nico Rosberg, qui avait décidé de prendre sa retraite après son titre de champion du monde. Mais durant ses cinq ans passés chez Mercedes, où il a décroché 9 victoires, 54 podiums ou encore 17 pole positions, il est resté dans l’ombre de Lewis Hamilton. Et avec cette arrivée chez Alfa Romeo, il espère prendre un nouveau départ et retrouver la lumière avec un rôle de leader.

«Je suis reconnaissant de la confiance que l’équipe m’a accordée et j’ai hâte de le lui rendre : j’ai plus que jamais envie de courir pour obtenir de bons résultats et, le moment venu, pour gagner», a confié Bottas, qui a signé un contrat «de plusieurs années». Et il entend profiter du nouveau règlement en 2022 pour permettre à sa nouvelle équipe de performer la saison prochaine.

«Le potentiel de l’usine d’Hinwil (en Suisse, où est basée sa future écurie, ndlr) est clair et je savoure l’opportunité d'aider à faire progresser l’équipe sur la grille, surtout avec un nouveau règlement en 2022 qui lui donne une chance de faire un bond en avant en termes de performance», a-t-il indiqué.

Son départ de Mercedes laisse la voie libre à George Russell (23 ans). Le Britannique, actuellement chez Williams, est pressenti depuis plusieurs semaines pour devenir l’équipier d’Hamilton. L’officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures.