La première Formule 1 de Michael Schumacher mise en vente

Un souvenir pas comme les autres. La première voiture conduite par Michael Schumacher dans un Grand Prix de F1 a été mise en vente. De quoi s'offrir un vrai morceau d'histoire.

Il faut remonter à 1991 pour voir Michael Schumacher au volant de cette Jordan Ford 191. Le pilote allemand s'est retrouvé dans ce baquet par un concours de circonstances. Alors qu'il n'avait jamais mis les pieds sur une course de Formule 1, il est appelé par l'écurie Jordan afin de remplacer le Français Bertrand Gachot. Celui-ci était empêtré dans une bataille judiciaire après avoir agressé un chauffeur de taxi avec une bombe lacrymogène.

Alors qu'il ne connaissait pas ce milieu, l'Allemand montre des qualités impressionnantes au volant de la Ford, et ce dès les essais. Lors de son premier week-end de course, il termine 7ème des qualifications, devançant largement son coéquipier, pourtant plus habitué à conduire cette voiture. Malheureusement pour lui, l'embrayage de la voiture lâche rapidement, et il ne sera pas en mesure de terminer cette première course en Belgique. Mais ses performances ont été remarquées, puisqu'il signe peu après chez Benetton, où il restera plusieurs années et glanera ses premières victoires.

Quoi qu'il en soit, cette Jordan Ford 191 est à tout jamais une pièce de l'histoire de la F1. L'engin est disponible sur le site Speedmaster Cars, et sera vendu avec le volant d'origine signé par le champion allemand. Le prix, en revanche, n'est pas communiqué, bien que le média britannique The Sun estime la F1 à près d'1,5 million d'euros. Un prix qui se justifie d'autant plus que la voiture est régulièrement citée comme étant l'une des plus belles de l'histoire à avoir participé à un Grand Prix.