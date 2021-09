Mort de Jean-Paul Belmondo : PSG, boxe, tennis... «Bébel», ce grand sportif

Décédé ce lundi à l'âge de 88 ans, Jean-Paul Belmondo, immense star du cinéma, avait une autre passion, le sport.

Le «Magnifique» était peut-être l’acteur le plus sportif de la planète. «Bébel», grand lecteur du quotidien L’équipe, a connu de nombreuses «vies» dans le sport. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant pour celui qui réalisait lui-même ses cascades dans les films.

La boxe, sa grande passion

Le Noble art, c’était son dada. A 16 ans, il tombe amoureux de cette discipline après avoir assisté (à la radio) à la victoire de Marcel Cerdan sur l’Américain Tony Zale pour le titre de champion du monde des poids moyens. Un véritable déclic puisqu’il s’inscrira à l’Avia Club, une salle de boxe réputée, porte Saint-Martin. Il aura une petite carrière en amateur. Bilan : 9 combats, 7 victoires, 1 nul, 1 défaite. Il continuera à suivre la boxe et aura même été présent à certaines victoires de Tony Yoka. A noter qu’il a joué le rôle d’un boxeur dans le film L'Ainé des Ferchaux (1963), et d’un entraîneur dans L'As des As (1982). Il a aussi reçu un Gant d’honneur lors de la cérémonie des Gants d’Or de boxe le 19 octobre 2019. «J’ai toujours délivré des clins d’œil à la boxe dans mes films car, à mes yeux, les boxeurs inspirent le respect par leur courage», expliquait-il.

. @belmondopaul sur Jean-Paul Belmondo : "La Boxe était sa première passion...Il se faisait traiter souvent de "Rital" " #19H30Sport pic.twitter.com/KuRKfmnBob — Canal Sports Club (@CanalSportsClub) February 23, 2017

Le PSG dans le cœur

A l’école, Jean-Paul Belmondo était gardien de but au football. Lui qui aimait «bien plonger» était devenu un spécialiste de ce poste où il réalisait de beaux arrêts. Il sera à l’initiative des «Polymusclés», une équipe qui rassemble des vedettes, acteurs, chanteurs, journalistes et gloires du ballon rond. Et en 1973, «Bébel» fera partie de ceux qui ont «créé» le PSG, son club de cœur, avec Francis Borelli et Daniel Hechter.

Le tennis et le cyclisme aussi

Jean-Paul Belmondo aimait également la petite balle jaune. Il était régulièrement présent dans les tribunes de Roland-Garros. Mais il aimait aussi s’adonner à quelques matchs avec des amis.

L’acteur était par ailleurs un fan de vélo. Il suivait de près le Tour de France, et s’était rendu sur plusieurs étapes en tant qu’invité.

Le sport automobile transmis à son fils

Enfin, son autre passion était le sport automobile. Du Dakar à la Formule 1 en passant par les 24 Heures du Mans, il était un grand fan. A tel point qu’il a transmis le virus à son fils Paul Belmondo.