Barcelone n’avait pas «besoin» d’Antoine Griezmann

La greffe n’a jamais vraiment prise entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone. Si bien que l’attaquant Français est retourné à l’Atlético Madrid dans les dernières heures du mercato après seulement deux saisons passées en Catalogne.

Son départ était presque devenu inéluctable. Acheté pour 120 millions d’euros à l’été 2019, le natif de Mâcon n’a pu trouver sa place sur le terrain et son profil ne correspondait pas au profil du club blaugrana. «Ce n’était pas le joueur dont nous avions besoin. Je pense qu’il aurait pu donner plus, mais les circonstances étaient compliquées», a expliqué Joan Laporta au cours d’une interview accordée à la chaîne catalane Esport3. Et d’ajouter : «C’est un grand joueur. Je pense qu’il ne s’intégrait pas dans notre système.»

Le président barcelonais a néanmoins souligné l’attitude de l’international tricolore malgré ses difficultés d'ingration sur comme en dehors du terrain, où il a eu du mal à être accepté par une partie du vestiaire. «Il a toujours eu une très bonne attitude. Je lui ai envoyé un message lui souhaitant tout le meilleur», a indiqué Laporta, qui a été réélu en mars dernier à la tête du Barça.

Après ces deux saisons, Griezmann va tenter de se relancer avec les Colchoneros, où il a été prêté pour une saison (plus une deuxième en option) avec une option d’achat fixé à 40 millions d’euros. «Si Griezmann joue 50 % des matchs où il est disponible avec l’Atlético, il sera acheté par les Colchoneros. On a mis une clause comme ça pour que l’Atlético puisse le recruter plus tard et faciliter leur plafond salarial», a précisé Laporta. Il y a donc très peu de chances de revoir Antoine Griezmann reporté un jour le maillot du FC Barcelone.