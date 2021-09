Ligue 1 : Le PSG décimé et sans ses stars pour affronter Clermont ?

Casse-tête en perspective pour Mauricio Pochettino ? L’entraîneur argentin et le PSG pourraient être privés d’une grande partie de son effectif et de ses stars pour la réception de Clermont, samedi, lors de la 5e journée de Ligue 1.

Entre les joueurs qui vont rentrer tardivement de sélection et les blessures, une dizaine de joueurs risquent de faire défaut pour la venue du promu au Parc des Princes. Et non des moindres. A commencer par Lionel Messi, qui devra encore patienter avant de faire ses débuts à domicile. Le sextuple Ballon d’or joue dans la nuit de jeudi à vendredi avec l’Argentine en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 face à la Bolivie et n'a donc quasiment aucune chance d'être présent.

C’est le cas aussi de ses compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes. Mais également de Neymar, qui affronte le Pérou avec le Brésil. En revanche, Marquinhos a été libéré par la Seleçao, la Fédération brésilienne ignorant s’il a purgé son match de suspension lors de la rencontre arrêtée contre l’Argentine.

En plus de l’absence des Sud-Américains, le club de la capitale doit faire face à une infirmerie bien pleine avec Mauro Icardi, Juan Bernat, blessé de longue date, Colin Dagba, qui doit reprendre l’entraînement cette semaine après une blessure à la cheville, Layvin Kurzawa, touché à l’adducteur droit et attendu seulement en fin de semaine avec le groupe, et Sergio Ramos, qui poursuit sa préparation physique.

Et ils ont été rejoints par Kylian Mbappé et Marco Verratti, rentrés prématurément de sélection respectivement touchés au mollet et au genou gauche. Alors qu'ils sont actuellement en soins, un point sur leur état physique sera fait jeudi. Mais leur participation est fortement comprise et leur entraîneur ne devrait prendre aucun risque juste avant le début de la Ligue des champions à Bruges. Des doutes subsistent également sur la présence de Presnel Kimpembe.

Au rayon des bonnes nouvelles, le défenseur Portugais Nuno Mendes, arrivé dans les dernières heures du mercato, devrait disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Mais confronté à toutes ses indisponibilités, Mauricio Pochettino va devoir se creuser la tête pour aligner une équipe compétitive et permettre à Paris d’aligner une cinquième victoire en autant de rencontres depuis le début de la saison.