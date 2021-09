PSG : Le club va être habillé par Dior

C’est une grande première. Le PSG a annoncé, ce lundi, avoir signé un partenariat de deux ans avec Dior. Une collaboration historique pour la maison de haute couture française, qui ne s’était encore jamais associée a un club de sport.

La célèbre marque de luxe va créer la garde-robe officielle du club de la capitale. Et à l’occasion de cette collaboration unique, Kim Jones, directeur artistique des collections masculines de Dior, a signé des créations inédites pour les deux prochaines saisons.

Le look «casual» se compose notamment d’un blouson Harrington, d’un pull et d’un polo en maille, avec un patch brodé «Paris Saint-Germain» et des initiales «CD Icon», ainsi que des derbies Dior Explorer en cuir noir. La tenue habillée comprend, elle, un manteau en cachemire, une veste, une chemise et un pantalon. Le tout accompagné d’une paire de derbies en cuir noir Dior Timeless, d’une cravate en jacquard ornée du logo «Paris Saint-Germain» assorti, une écharpe en cachemire et une ceinture réversible (noire ou bleu marine).

Petit détail qui a son importance, la semelle intérieure des chaussures est embossée, avec un film argent, du numéro de maillot de chacun des joueurs. «Je me sens bien, charmant, élégant. J’ai plus confiance en moi», a confié Neymar lors des essayages en compagnie de ses coéquipiers. Et le Brésilien et l'ensemble des Parisiens devraient porter cette tenue habillée avant chaque match important.