Equipe de France : Quand auront lieu les prochains matchs des Bleus ?

Les joueurs de l’équipe de France se sont quittés, mardi soir, après une victoire rassurante contre la Finlande (2-0). Et les coéquipiers d'Hugo Lloris se retrouveront dans tout juste un mois pour le Final Four de la Ligue des nations.

Après cinq matchs nuls consécutifs, les Bleus ont retrouvé des couleurs et les joies du succès. Pour leur 3e et dernier match de septembre, en seulement sept jours, ils ont quelque peu chassé les doutes, qui s’étaient accumulés lors des rencontres face à la Bosnie (1-1) et en Ukraine (1-1), avec cette victoire sur les Finlandais pour conforter leur place en tête des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Des éliminatoires que les champions du monde en titre vont mettre entre parenthèses.

Car les Tricolores auront rendez-vous en octobre pour le dernier carré de la Ligue des nations, après avoir terminé en tête de leur poule devant le Portugal, la Croatie et la Suède. Et en demi-finale, ils affronteront la Belgique le 7 octobre au Juventus Stadium (Italie) dans un remake de la demi-finale du dernier Mondial. En cas de victoire, ils seront opposés en finale au vainqueur de l’autre demie entre l’Italie et l’Espagne. En cas de défaite face aux Belges, ils disputeront tout de même le match pour la 3e place.

Les hommes de Didier Deschamps se retrouveront ensuite mi-novembre pour la fin de la campagne de qualifications au Mondial avec deux nouvelles rencontres au programme. Ils recevront le Kazakhstan le 13 novembre au Stade de France avant de se déplacer à Helsinki pour défier la Finlande. Avec pour objectif de décrocher leur billet pour défendre leur titre au Qatar dans un an (21 novembre-18 décembre 2022).