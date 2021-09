Nice : un millier de triathlètes attendu pour l’IronMan ce dimanche

Ce dimanche marquera le retour de l’IronMan à Nice, qui n’a pas eu lieu l’an dernier à cause de la crise sanitaire. Le triathlon de l’extrême réunira un millier de compétiteurs français et étrangers autour de trois épreuves : natation, cyclisme et course à pied.

Les participants auront le choix entre deux épreuves. La version «full» (3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon de 42,195 km) ou la version «half», aussi appelé Iron Man 70.3 (1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de running).

Xavier Cavalier, pompier de 39 ans, s’élancera sur son 5e half, lui qui a déjà participé à trois IronMan. Cet azuréen a créé, il y a quatre ans, une section triathlon chez les sapeurs-pompiers : «C’est un sport individuel par nature. J’ai voulu créer cette section pour que l’on puisse s’entraîner ensemble et que l’on participe aux épreuves dans un mouvement de cohésion, explique-t-il. Et puis entre la mer et la montagne, notre territoire se prête particulièrement bien au triathlon. Ce n’est pas un hasard si l’Iron Man de Nice est reconnu comme l’un des plus beaux du monde.»

«Des entraînements intensifs et réguliers pendant six mois»

L’épreuve de natation se déroulera au départ de la plage du Centenaire, le vélo dans l’arrière-pays et la course à pied sur la promenade des Anglais.

«Cela représente des entraînements intensifs et réguliers pendant six mois, poursuit Xavier Cavalier. C’est traumatisant physiquement.» Mais tous ces efforts lui procurent des bienfaits : «Avant tout, le dépassement de soi. Le corps est épuisé, mais dans la tête, il y a beaucoup de joie et de fierté. Dès le lendemain, on pense déjà à la prochaine épreuve.»

Attention, des mesures de restriction de la circulation et du stationnement seront prises, à Nice et dans la Métropole.