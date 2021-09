US Open : la drôle de célébration de Daniil Medvedev après son sacre

Après deux échecs en finale de Grand Chelem, Daniil Medved a décroché, dimanche soir, le premier Majeur de sa carrière à l’US Open. Et le Russe a fêté ce titre avec une célébration un peu spéciale, sortie du jeu Fifa.

La troisième balle de match a été la bonne pour Daniil Medvedev, qui a brisé le rêve de Novak Djokovic du Grand Chelem calendaire en trois sets (6-4, 6-4, 6-4). Et au moment de conclure le match, il s’est jeté sur le Central de Flushing Meadows, imitant la célébration du «poisson mort» issue de la célèbre simulation de football dont Medvedev est un grand fan.

A simply stunning performance from @DaniilMedwed pic.twitter.com/0sF1r2CiNg — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

«J’aime jouer à Fifa, j’aime jouer à la PlayStation. Ça s’appelle la célébration du poisson mort. Si tu connais le mec face à qui tu joues à Fifa, tu vas souvent faire ça. Tu marques, tu mènes 5-0, tu fais cette célébration. J’en ai parlé dans le vestiaire aux jeunes qui jouent à FIFA. Ils m’ont dit : "C’est légendaire"», a-t-il confié en conférence de presse d’après-match.

Daniil Medvedev celebrated winning the #USOpen with the FIFA dead fish celebration. pic.twitter.com/CXlqkBoHC8 — Shahan Ahmed (@shahanLA) September 12, 2021

Mais cette célébration n’est pas sans risque. Car il s’est un peu fait mal au moment de tomber au sol. «Je voulais rendre ce moment spécial pour mes amis avec lesquels je joue à FIFA. Je me suis un peu fait mal, ce n’est pas facile à faire sur dur, mais je suis content. J’ai rendu ce moment légendaire», s’est-il félicité.

Et cette drôle d’idée lui est venue, il y a quelques semaines lors d’une nuit d’insomnie à Wimbledon. «Je me sentais en confiance dans mon jeu. Une nuit, je n’arrivais pas à dormir. Pendant cinq, dix minutes, des pensées folles te traversent l’esprit, comme tout le monde. Je me suis dit, ok, si je gagne Wimbledon, contre Novak par exemple, ne pas célébrer serait ennuyeux parce que je fais déjà ça tout le temps. Il faut que je fasse un truc spécial», a-t-il indiqué.

S’il a été éliminé en 8e de finale sur le gazon anglais, Daniil Medvedev a pu mettre sa célébration à exécution devant le public new-yorkais. Pour son plus grand plaisir.