Manchester City : Tous les produits liés à Benjamin Mendy supprimés de la boutique en ligne

Une décision radicale. Manchester City a supprimé de sa boutique en ligne tous les produits associés à Benjamin Mendy, accusé de quatre viols et d’une agression sexuelle entre octobre 2020 et août dernier.

Le défenseur français fait toujours partie de l’effectif des Citizens et figure bien sur le site officiel du club aux côtés d’Aymeric Laporte. Mais il n’est désormais plus possible d’acheter un maillot de la formation anglaise floqué au nom de l’ancien marseillais et monégasque.

Toute mention au champion du monde avec les Bleus en 2018 a été également supprimée par City, qui avait déjà suspendu son joueur jusqu’à nouvel ordre en raison des graves accusations à son égard. Contacté par The Telegraph, pour obtenir des explications, le club n’a pas souhaité réagir.

Soupçonné de viols, dont trois sur la même femme et un autre sur une mineure âgée de 17 ans, Benjamin Mendy est toujours incarcéré au nord de Liverpool depuis le 27 août et son maintien en détention a été confirmé, en fin de semaine dernière, au moins jusqu’au 15 novembre, date d’une nouvelle audience, alors que son procès a été fixé au 24 janvier 2022. Il encourt une lourde peine au regard des faits qui lui sont reprochés.