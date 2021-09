PSG-OL (2-1) : Paris dans les ultimes

Le PSG s’est imposé face l’OL (2-1), dimanche, en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Menés, les Parisiens ont arraché la victoire grâce à un but dans le temps additionnel de Mauro Icardi et enchaînent une 6e victoire consécutive.

Un véritable ouf de soulagement a retenti au coup de sifflet final au Parc des Princes. Bien mal embarqué dans cette rencontre après l’ouverture du score des Gones par Lucas Paqueta après un super mouvement (54e), les hommes de Mauricio Pochettino, qui alignait son trio Lionel Messi-Kylian Mbappé-Neymar, semblaient se diriger vers une fin de partie très compliquée quelques jours après leur nul en Ligue des champions à Bruges (1-1).

Mais heureusement pour lui, le PSG allait bénéficier d’un penalty (chacun se fera son avis sur la validité ou non) quelques minutes plus tard après un accrochage entre Neymar et Gusto. Le Brésilien se faisait justice tout seul (66e) pour relancer son équipe. Une égalisation qui a peut-être coupé les jambes des Rhodaniens.

Messi-Pochettino, déjà un feuilleton ?

Car ensuite, Paris a poussé. Et curieusement, c'est à ce moment que le technicien argentin a décidé de sortir Lionel Messi à la surprise générale, et de l’intéressé lui-même selon certaines images. Le début d'un feuilleton ? «Je pense que tout le monde sait qu’on a beaucoup de très bons joueurs, avec un effectif de 35 personnes, a expliqué Pochettino. On doit faire des choix, dans le groupe puis dans le match, en pensant au meilleur pour l’équipe et pour chaque joueur. Parfois les décisions sont positives ou non, mais c’est pour ça qu’on est entraineur et debout à côté du banc de touche, pour prendre des décisions. Ca peut plaire ou non. Je lui ai demandé comment il allait, il m'a dit qu'il allait bien, sans problèmes.»

Le vent de Leo Messi à Pochettino, à sa sortie. #PSGOL pic.twitter.com/DYJjencpZC — Actu Foot (@ActuFoot_) September 19, 2021

En tout cas, sur le terrain, les Parisiens n'ont pas été dérangé par ce changement. Au contraire. En fin de rencontre, Kylian Mbappé s'est arraché pour servir Icardi, buteur d'une tête décroisée (90e+3).

Un soulagement pour le club de la capitale, qui conserve cinq longueurs d’avance sur un OM qui accuse un match de retard (à rejouer face à Nice le 27 octobre prochain), et une frustration pour l’OL. A tel point que Jean-Michel Aulas est sorti de ses gonds après le match.

«On est très fiers de nos joueurs ce soir. On a réussi à bien gêner cette équipe du PSG. Le penalty est une aberration. La VAR aurait du intervenir. La décision n'est pas normale», a expliqué le patron de l’OL.