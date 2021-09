René Malleville, célèbre supporter de l'OM, est décédé

René Malleville, célèbre supporter de l'Olympique de Marseille, est décédé à l'âge de 73 ans, a-t-on appris ce dimanche.

La triste nouvelle a été annoncée par ses proches sur Twitter. Il y a un mois quasiment jour pour jour, il avait annoncé à ses nombreux followers être atteint d'un cancer.

C’est avec beaucoup de tristesses que je vous annonce le décès de mon ami René Malleville. Ma peine est immense. Mes pensées les plus fortes à sa famille qui l’a accompagnée jusqu’au bout. Repose en paix mon ange gardien — Samuel Massilia (@MassiliaSamuel) September 19, 2021

Suivi par plus de 143.000 personnes sur le réseau social à l'oiseau bleu, René Malleville avait à l'époque assuré avoir «un moral d'enfer», et ce, grâce «aux milliers de messages», qu’il recevait et au soutien de sa famille. «Je suis super bien entouré», expliquait-il

Egalement chroniqueur dans l'émission Touche pas à mon poste, sur C8, Malleville était particulièrement aimé des supporters de foot, marseillais mais pas seulement. C'est ainsi que des centaines de messages d'hommage ont été publiés à l'annonce de sa mort.

Grande pensée pour les proches de René Malleville. Un personnage détonnant, passionné, authentique et qui ne trichait pas en nous régalant avec des envolées lyriques mythiques. pic.twitter.com/JQBr76QrSP — (@walidacherchour) September 19, 2021

Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, a salué un «fidèle supporter», «passionné et authentique», assurant que toute «æla communauté marseillaise [est] endeuillée».