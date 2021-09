Barça : Blanc, Xavi, Low, Henry... Qui pour remplacer Koeman en cas de licenciement ?

Après le nul du FC Barcelone contre Grenade (1-1) lundi soir, l’avenir de Ronald Koeman sur le banc catalan est de plus en plus menacé. Une liste d’entraîneurs a déjà été établie par la présidence du club.

Sous contrat jusqu’en 2022 et soutenu par le Camp Nou, le technicien néerlandais est de plus en plus proche de la sortie. Le président du Barça, Joan Laporta, avec qui il n’entretient pas de bonnes relations, cherche actuellement son futur remplaçant. Voici les noms évoqués.

Andrea Pirlo

Selon la presse espagnole, le premier nom de la liste serait Andrea Pirlo. L’ancien international italien, qui entraînait la Juventus Turin la saison passée, pour sa première en tant que technicien, a les faveurs de Laporta.

Xavi

Toujours en poste à Al Sadd au Qatar, Xavi, l’ancienne gloire du Barça, est évidemment attendu un jour ou l’autre sur le banc catalan. C’est écrit. Ne reste plus qu’à savoir quand. S’il a renouvelé son contrat avec le club qatari récemment, jusqu’en juin 2023, l’ancien milieu de terrain dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de quitter le Qatar.

Laurent Blanc

Autre entraîneur actuellement au Qatar, Laurent Blanc (Al Rayyan) serait dans les papiers de Joan Laporta pour prendre les rênes du Barça. L’ancien technicien du PSG et de Bordeaux, qui a évolué chez les Blaugranas, a toujours rêvé être à la tête d’un grand d’Europe.

Joachim Löw

Après dix ans à la tête de la sélection d’Allemagne, Joachim Löw est désormais libre depuis la fin de l’Euro 2021. L’Allemand serait prêt à prendre place sur le banc d’un club. Alors pourquoi ne pas tenter l’aventure sur celui du Barça ?

Thierry Henry

Ancien de la maison catalane, Thierry Henry a désormais épousé une carrière d’entraîneur (Monaco, Montréal) et d’adjoint (Belgique). Reste désormais à savoir s’il est prêt à laisser de côté son poste de commentateur de la Ligue 1 chez Prime Vidéo cette saison ?