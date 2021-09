PSG : Zinédine Zidane sur le banc à la place de Mauricio Pochettino ?

Le nom de Zinédine Zidane refait surface du côté du PSG. Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, l’entraîneur français serait l’une des priorités du club de la capitale en cas de départ de Mauricio Pochettino, selon l’émission espagnole El Chiringuito.

Paris connait un début de saison parfait en championnat avec six victoires en autant de rencontres. Mai le match nul concédé à Bruges en Ligue des champions (1-1) et les prestations pas toujours convaincantes des Parisiens ont fait naître des doutes sur la capacité du coach argentin, nommé en janvier dernier, à gérer cette équipe. Sans oublier l’épisode Lionel Messi, et son remplacement à un quart d’heure de la fin du match contre Lyon (1-1), qui a également soulevé quelques interrogations.

Suffisant pour fragiliser la position de Pochettino sur le banc parisien ? Pour l’heure, l’ancien coach de Tottenham, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2023 cet été, n’est pas menacé. Mais sa marge de manœuvre est réduite et les attentes sont nombreuses au regard de l’effectif mis à sa disposition. Et s’il venait à échouer, les dirigeants parisiens songeraient à Zidane pour le remplacer.

"ZIDANE es el PLAN B del PSG a Pochettino" #ChiringuitoInda pic.twitter.com/NhQQP7X8o8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2021

L’ancien meneur de jeu des Bleus, dont le nom a déjà été cité à plusieurs reprises pour prendre en mains le PSG, est très apprécié de l’Etat-Major du club et il a l’avantage d’être l’un des rares entraîneurs disponibles sur le marché. Reste à savoir si «Zizou» serait intéressé par le projet. Depuis son départ du Real Madrid, il profite de son temps libre pour se ressourcer et ne serait pas pressé à l’idée de reprendre du service, lui qui aurait déjà repoussé des offres de plusieurs clubs.

Sa volonté serait de devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France et succéder sur le banc des Bleus à Didier Deschamps, dont le contrat s’achèvera à la fin de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Zinédine Zidane ne devrait donc pas s’assoir sur un banc d’ici là. Sauf si Deschamps venait à prolonger ou si un club se montrait assez persuasif.