Bosnie : la voiture d’un arbitre incendiée par des supporters

En Bosnie, des supporters ont incendié mardi soir la voiture d’un arbitre après une rencontre tendue entre leur club du Velez Mostar et Borac Banja Luka.

De pire en pire. Après ce match disputé à Mostar, interrompu à quelques minutes de la fin après l’irruption sur le terrain de plusieurs dizaines de supporters du Velez, l’arbitre Sabrija Topalovic et ses deux assistants sont rentrés vers Sarajevo. Le véhicule a été intercepté dans un tunnel par une autre voiture dans laquelle se trouvaient quatre personnes, a indiqué à l'AFP un responsable policier.

«Après avoir endommagé la voiture, ils y ont lancé une torche allumée. Une personne blessée a été hospitalisée à Jablanica», a expliqué ce policier, en ajoutant que les suspects étaient toujours recherchés. La voiture a entièrement brûlé, selon une photo diffusée par la presse locale.

BiH 21.09.2021





Vele Mostar - Borac match was interrupted in the 82 minute after local fans stormed the pitch, who were furious at the work of referee Sabrija Topalović. After the game, Velez Mostar fans also attacked the car in which 3 referees were traveling and they burned it. pic.twitter.com/SqEygY5cMf

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) September 22, 2021