Angleterre : salary-cap, transferts... tout savoir sur le plan financier qui va être instauré en Premier League

Championnat le plus attractif du monde, la Premier League voit son écosytème juteux être menacé par les instances du foot anglais. La mise en place d'un système de limitation des dépenses est programmé pour l'été 2025.

Le football anglais fait sa révolution. Ce lundi, la majorité des clubs de Premier League ont trouvé un accord de principe pour mettre en place un système de limitation des dépenses à partir de la saison 2025-2026. Seuls Manchester United, Manchester City et Aston Villa ont voté contre, Chelsea s'est abstenu.

Un accord qui mettrait fin au «Profit and Sustainability Rules» (PSR), l'équivalent du fair-play financier en Angleterre. Ce nouveau système tend à mettre de l'équité dans les décisions du gendarme financier anglais, accusé de taper uniquement sur les petits clubs. Cette saison Everton et Nottingham Forest avaient été épinglés par le PSR et se sont vus infliger un retrait de plusieurs points pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League.

dernier mercato «sans limite » pour la premier league cet été

Les dépenses de chaque club seront directement liées à celles des équipes du bas de tableau. Les droits TV touchés par la moins bonne équipe de PL donneront un indicateur sur les sommes maximales que pourront dépenser les meilleurs clubs pour leur effectif (salaires, montants des transferts, primes d'agents etc...), tout en prenant en compte un multiplicateur chargé de garantir une équité sportive (environ 5 fois le montant des droits TV touchés par le plus petit club, soit quasiment 600 millions d'euros cette année).

Cet été sera le dernier mercato estival «sans limite» pour les clubs de Premier League. Il est donc possible que les dépenses soient une dernière fois très élevées, avant que le système de régulation ne vienne réduire les différences de niveau au sein du championnat anglais.