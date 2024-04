OM : Pablo Longoria lance les hostilités et promet «l'enfer» à l'Atalanta Bergame en Ligue Europa

L'OM reçoit ce jeudi l'Atalanta Bergame en demi-finale aller de Ligue Europa. Dans un entretien accordé à la Gazetta dello Sport ce mardi, le président marseillais Pablo Longoria a assuré que le club italien allait découvrir «l'enfer du Vélodrome».

C'est ce que l'on appelle lancer les hostilités. L'Olympique de Marseille s'apprête à recevoir ce jeudi l'Atalanta Bergame au stade Vélodrome en demi-finale aller de Ligue Europa. Après avoir eliminé Benfica en quart, Pablo Longoria veut voir son équipe jouer la finale de la C3 et tous les moyens sont bons pour destabiliser l'adversaire.

Dans un entretien accordé à la Gazetta dello Sport, le président marseillais a promis au club lombard un match très difficile au Vélodrome : «L'OM est une équipe passionnée, un environnement unique en Europe. Chapeau à l'Atalanta pour la victoire à Anfield contre Liverpool (0-3 en quart de finale aller), mais jeudi, ils vivront l'enfer du Vélodrome».

Une manière de lancer le duel à distance, à quelques jours du match le plus important de la saison des Olympiens. Le président de l'OM est également revenu sur la saison de son club et de la différence de niveau présentée par les marseillais à domicile et à l'exterieur : «Si seulement les matchs à domicile comptaient, nous serions deuxièmes en Ligue 1. On a eu des problèmes à l'exterieur.» L'OM est effectivement la deuxième meilleure équipe de L1 à domicile (ex aequo avec le PSG) derrière Lille (36 points).