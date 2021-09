Luka Karabatic : «C'est incroyable de voir que nous avons fait vibrer les Français»

Présent pour l'inauguration du nouveau terrain multisports à Nanterre (Hauts-de-Seine), organisé lors de la campagne «Impossible is nothing» d’Adidas, Luka Karabatic est revenu pour CNEWS sur son été olympique couronné de succès et de la future saison du PSG handball.

Après la médaille d'argent à Rio en 2016 vous avez remporté l'or olympique à Tokyo cet été, on imagine que les émotions sont immenses...

C'est exceptionnel, c'était une aventure de fou. En plus, dans un parcours un peu particulier car on a rejoué la même finale que cinq années auparavant face à la même équipe. On a vaincu nos démons, après une année compliquée à cause du Covid-19. Nous avons vécu à fond cette aventure humaine. Les Jeux Olympiques, c'est un moment unique et long. Pour un groupe qui a vécu ensemble pendant plus de deux mois, pouvoir concrétiser cela par la médaille d'or est quelque chose de génial.

Avez-vous perçu l'engouement que vous avez suscité en France ?

Absolument, nous avons eu un soutien énorme. C'est incroyable de voir que nous avons fait vibrer les Français en leur faisant ressentir beaucoup d'émotions, c'est très fort.

Le retour en club avec un statut de champion olympique est différent non ?

La reprise est plus douce. Physiquement c'est plus dur. Nous n'avons eu qu'une semaine de repos avec la préparation olympique. Physiquement tu arrives fatigué mais le fait d'avoir cette médaille d'or te permet de redémarrer plus facilement. Puis l'ambiance du club est très bonne, c'est un plaisir de repartager avec eux les souvenirs des Jeux. Au final, le handball reste ma passion donc ce n'est jamais compliqué de reprendre.

Certains grands joueurs du PSG sont en fin de contrat, est-ce une fin de cycle pour votre équipe ?

On peut dire ça. L'équipe a très peu évolué mais des joueurs emblématiques vont partir. Ce n'est jamais agréable de voir des gens avec qui on a passé tant de bons moments s'en aller mais c'est le sport de haut niveau. Ce sera un nouveau départ pour l'équipe mais ce n'est que dans un an, en attendant on a vraiment envie de vivre cette saison à fond et de bien terminer avec ce groupe qui a déjà vécu plein de choses.

Vous êtes favori en championnat mais quel est votre objectif pour la prochaine Ligue des Champions ?

Il faut tout gagner. C'est notre objectif quand on joue pour une équipe aussi prestigieuse. Nous voulons gagner chaque trophée comme tous les ans, que ce soit en championnat, Ligue des Champions et ailleurs.

Quel est votre lien avec votre équipementier Adidas ?

C'est une très longue histoire. J'ai démarré mon aventure avec Adidas dans le tennis, qui est le premier sport que j'ai pratiqué. J'ai été champion de France à 12 ans. Je recevais les équipements quand j'étais en Pôle France. Puis quand j'ai basculé vers le handball à 19 ans, on a continué notre collaboration. C'est une histoire très longue car mon frère Nikola (Karabatic, ndlr) était chez Adidas aussi. J'ai toujours reçu un fort soutien de leur part.