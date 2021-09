Ryder Cup : histoire, palmarès, équipes, TV… tout savoir sur l’édition 2021

La Ryder Cup, épreuve mythique du golf qui oppose l’Europe aux Etats-Unis, se déroule du vendredi 24 au dimanche 26 septembre. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette édition.

Où se déroule l’édition 2021 ?

Suite à la pandémie de Covid-19, la 43e édition qui devait avoir lieu en 2020 a été reportée du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021. Elle se déroule sur le parcours de Whistling Straits, au nord de Milwaukee (Wisconsin) sur la rive ouest du Lac Michigan aux États-Unis.

Histoire de la Ryder Cup

Créée en 1927 par Samuel Ryder, la Ryder Cup se dispute en équipes de 12 joueurs tous les deux ans (une fois en Europe, l’autre aux États-Unis et ainsi de suite), sur trois jours. La dernière édition a eu lieu en France en 2018.

Equipes

Team Europe

Capitaine : Pádraig Harrington

Joueurs: Jon Rahm, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Viktor Hovland, Paul Casey, Bernd Wiesberger, Matthew Fitzpatrick, Lee Westwood et Tyrell Hatton

Team USA

Capitaine : Steve Stricker

Joueurs: Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas, Patrick Cantlay, Jordan Spieth, Daniel Berger, Harris English, Tony Finau et Scottie Scheffler et Xander Scauffele.

Palmarès

L'équipe européenne compte 14 victoires en Ryder Cup contre 26 succès pour Team USA. Il y a eu deux fois un nul dans l’histoire.

Où regarder la Ryder Cup ?

Jeudi 23 septembre :

20h30-22h30 Documentaire «Ballesteros» sur Canal+ Décalé

22h30-23h Ryder Cup le Mag, sur Canal+ Décalé et Golf+

23h-0h Cérémonie d'ouverture sur Canal+Décalé et Golf+

0h-0h15 Ryder Cup le Mag, sur Canal+ Décalé et Golf+

Vendredi 24 septembre :

Les Foursomes et Fourballs en intégralité sur Canal+Décalé et Golf+, à partir de 14h et jusqu'à 1h

Samedi 25 septembre :

Les Foursomes et Fourballs sur C+Décalé de 17h à 19h45, sur C+Sport de 20h30 à 1h00, en intégralité sur Golf+