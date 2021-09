Atlético Madrid : Le retour d’Antoine Griezmann tourne au fiasco

Le retour d’Antoine Griezmann à l’Atlético Madrid ne se passe du tout comme prévu. Il tourne même au fiasco au regard des performances de l’international tricolore, qui n’a toujours pas été décisif depuis qu’il a renfilé le maillot des Colchoneros.

Diego Simeone s’était voulu rassurant sur les prestations du natif de Mâcon. Malgré des matchs décevants, l’entraîneur argentin des champions d’Espagne en titre n’a pas voulu accabler son joueur, croyant fermement à sa réussite future au sein d’une équipe qui a évolué depuis son départ pour Barcelone.

«Antoine est revenu à l’Atlético Madrid, un retour qu’il souhaitait tant, et il doit s’habituer et redevenir le joueur qu’il a été pour cette équipe. Il est arrivé avec énormément d’enthousiasme. Il est dans le processus d’adaptation à ce nouvel Atlético, qui n’est plus l'Atlético qu’il avait connu. Je suis sûr qu’il brillera comme avant, je n’en ai aucun doute», avait-il confié après la victoire arrachée face à Getafe (1-2).

Et pourtant, quelques jours plus tard, le constat est devenu encore plus inquiétant pour le champion du monde tricolore. Non seulement lui et ses coéquipiers se sont inclinés, samedi, sur la pelouse d’Alavès (1-0), mais Antoine Griezmann a réalisé un nouveau match plus que terne. Comme à chaque fois depuis son retour. Et ses difficultés se traduisent dans ses statistiques.

En sept rencontres avec l’Atlético, il n’a pas inscrit le moindre but, ni délivré la moindre passe décisive. Pire encore, il n’a toujours pas cadré la moindre frappe en Liga cette saison, que ce soit avec Barcelone ou l’Atlético Madrid. Et ce n’est pas tout. Preuve que son adaptation tarde à se faire, les hommes de Simeone n’ont jamais trouvé le chemin des filets lorsque Griezmann était sur le terrain.

Il y a plus que jamais urgence pour Antoine Griezmann, qui n’avait jamais traversé une période aussi famélique depuis le depuis de sa carrière, à l’aube d’une semaine relevée avec un déplacement sur la pelouse de l’AC Milan en Ligue des champions et la réception de… Barcelone en championnat. Le meilleur moment pour renouer avec le chemin des filets. Si Diego Simeone lui en laisse l’occasion…