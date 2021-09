Atlético Madrid : le nouveau look d’Antoine Griezmann qui a coupé sa longue chevelure (photos)

Nouveau look, pour un nouveau départ. De retour à l’Atlético Madrid dans les tous derniers instants du mercato, Antoine Griezmann a retrouvé, ce mercredi, son ancien club et arboré une toute nouvelle coupe de cheveux.

L’attaquant a quitté l’équipe de France, mardi, avec un doublé et une victoire contre la Finlande en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (2-0). Quelques heures plus tard, il était présent tout sourire à l’entrainement du club madrilène, où il a été prêté par le FC Barcelone une saison (plus une autre en option) avec une option d’achat de 40 millions d’euros. Il avait alors toujours sa longue chevelure.

Mais il est ensuite passé entre les mains d’un coiffeur. Car au moment de sa présentation, dans l’après-midi, au Wanda Metropolitano, au côté du président Enrique Cerezo, le natif de Macon, qui a arboré plusieurs looks tout au long de sa carrière, avait une coupe de cheveux beaucoup plus courte après coupé ses longs cheveux. Il était également fraîchement rasé.

Avec ce nouveau style, Antoine Griezmann, qui a connu deux saisons très compliquées au Barça, va tenter de relancer sa carrière avec les Colchoneros, où il a déjà évolué avec succès entre 2014 et 2019. A noter qu’il n’a pas récupéré son n°7, qu’il a toujours porté en club comme avec l’équipe de France. Mais il évoluera toute la saison avec un nouveau numéro puisqu'il portera le n°8.