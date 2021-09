Atlético Madrid : Pourquoi Antoine Griezmann a choisi le numéro 8

Antoine Griezmann a fait son retour à l’Atlético Madrid. Et après deux saisons passées au FC Barcelone, l’attaquant français n’a pas retrouvé son numéro 7 fétiche avec les Colchoneros, mais il a récupéré le 8, laissé libre par Saul Niguez parti à Chelsea.

En club comme en sélection, le champion du monde tricolore avait pour habitude de porter le n°7 depuis le début de sa carrière. Un choix en hommage à son idole David Beckham. Il avait d’ailleurs déjà étrenné ce numéro lors de son premier passage à l’Atlético entre 2014 et 2019. Mais au moment de revenir dans le club madrilène dans les dernières minutes du mercato estival, le n°7 était déjà attribué au Portugais Joao Félix.

Antoine Griezmann avait alors le choix entre le 3, le 8 ou encore le 25. Il aurait également pu opter pour le 17, qu’il a porté lors de sa première saison au Barça. Car s’il est la propriété d’Ivan Saponjic, l’attaquant serbe n’entre pas dans les plans de Diego Simeone et pourrait même quitter le champion d’Espagne pour un championnat où le mercato est encore ouvert.

Mais le Tricolore a finalement choisi le n°8. Grand fan de basket et de NBA, il a porté son choix sur ce numéro en l’honneur de Kobe Bryant, tragiquement disparu dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020 et qui avait porté le n°8 avec les Lakers.

Et c’est donc avec ce numéro 8 floqué dans le dos qu’il a effectué son retour avec l’Atlético Madrid, ce dimanche, sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone lors de la 4e journée de Liga. L’attaquant a joué une petite heure avant de céder sa place à Joao Félix (et son numéro 7) et a assisté depuis le banc de touche au renversement du match de son équipe, menée au score et qui est parvenue à s'imposer dans les arrêts de jeu (1-2) grâce à des buts de Yannick Carrasco (79e) et de Thomas Lemar (90e+9).