Superbike : Le cousin de Maverick Vinales décède lors d’une course à seulement 15 ans

Tragique accident dans le championnat de Superbike. Dean Berta Vinales, qui n’est autre que le cousin du pilote MotoGP Maverick Vinales, s’est tué, samedi, lors d’une course sur le circuit de Jerez (Espagne). Il était seulement âgé de 15 ans.

Le jeune homme n’a pas survécu à ses blessures. Victime d'un accident lors de la première course de la catégorie WorldSSP300, Dean Berta Vinales est décédé des suites de blessures au thorax et à la tête, ont précisé les organisateurs du championnat dans un communiqué.

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.





The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.





The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl

