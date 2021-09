Vidéo : Kylian Mbappé s’en prend à Neymar sur le banc

Au niveau des résultats, tout va bien pour le PSG. Le club de la capitale a enchaîné, samedi, un 8e succès en autant de rencontres de Ligue 1 contre Montpellier (2-0) pour conforter sa place en tête du classement. Mais quelques signes de tension sont apparus avec Kylian Mbappé, qui s’en est pris à Neymar à sa sortie du terrain.

L’attaquant français a cédé sa place dans les derniers instants de la rencontre sans avoir réussi à trouver le chemin des filets. Les Parisiens se sont pourtant procuré une pléthore d’occasions mais ils ont manqué d’efficacité dans le dernier geste. A l’image de Mbappé et Neymar. Et le champion du monde tricolore n’a pas caché sa colère et sa frustration au moment de rejoindre le banc.

Assis à côté d’Idrissa Gueye, qui avait ouvert le score d’une frappe puissante en première période, Mbappé s’est plaint du comportement du Brésilien, qu’il a jugé trop individualiste. Il a notamment reproché à l’ancien barcelonais, qui se présentait seul devant le gardien montpelliérain, d’avoir tenté sa chance plutôt que de le servir.

«Il ne me fait pas la passe», a-t-il pesté, d’après des images captées par les caméras de Canal+, qui diffusait la rencontre. Mais la déception de Kylian Mbappé, qui reste sur quatre matchs sans marquer toutes compétitions confondues, s’était estompée au coup de sifflet final, puisqu'il a rejoint ses coéquipiers et Neymar pour célébrer la victoire avec les spectateurs.

Et les deux compères auront l’occasion de se rattraper, dès mardi, à l’occasion de la venue de Manchester City pour la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.