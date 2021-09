Barcelone : Gerard Piqué lance une Coupe du monde de ballons gonflables

Après avoir révolutionné la Coupe Davis, Gerard Piqué s’attaque à une autre compétition. Le défenseur du FC Barcelone, qui est également le patron du groupe Cosmos, va organiser une Coupe du monde de ballons gonflables en compagnie de son ami Ibai Llanos.

Depuis plusieurs semaines, les deux compères avaient fait part de leur intérêt pour ce jeu après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux durant l’été. Ils ont ensuite promis une grande annonce avant de finalement dévoiler leur projet pour le moins original avec cette Coupe du monde.

«C’est une idée assez amusante (…). Nous avons pensé à faire une chose depuis longtemps, nous avons passé des heures à réfléchir au format et nous allons faire une Coupe du Monde», a indiqué sur chaîne Twitch l’influenceur Ibai Llanos avec Piqué à ses côtés.

Vamos a organizar el primer mundial de globos. Creo que puede estar muy guapo. @BalloonWorldCup pic.twitter.com/rJvIxwSfs6 — Ibai (@IbaiLlanos) September 26, 2021

Le jeu consiste à envoyer le ballon de baudruche le plus loin possible de son adversaire, qui doit ensuite le renvoyer à son tour avant qu’il ne touche le sol. Un joueur marque un point lorsqu’il parvient à envoyer le ballon hors de portée et que celui-ci tombe parterre.

¿Qué es la #BalloonWorldCup?





El mundial de ESTO:pic.twitter.com/yAY5x6afcu — Balloon World Cup (@BalloonWorldCup) September 26, 2021

Si le format complet reste encore à préciser, cette Coupe du monde de ballons gonflables a déjà une date. Elle devrait avoir lieu le 14 octobre prochain à Barcelone et être retransmise en direct. Gerard Piqué et Ibai Llanos espèrent pouvoir réunir au moins 16 équipes venant essentiellement d’Amérique du Sud et d’Europe. Le grand gagnant se verra récompenser d’une somme d’argent.