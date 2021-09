Fifa 22 : Benjamin Mendy effacé du jeu

Après la boutique en ligne de Manchester City, Fifa 22. Accusé de viols et d’agressions sexuelles par plusieurs femmes, Benjamin Mendy, actuellement en détention provisoire, a été supprimé de la dernière version de la célèbre simulation de football, qui doit sortir ce vendredi, comme l’a indiqué l’éditeur du jeu au Parisien.

Le bruit de la suppression de l’international français circulait sur les réseaux sociaux. Elle a finalement été confirmée au quotidien par EA Sports. Une décision justifiée par son absence aussi bien à Manchester City qu’en équipe de France, où il n’a plus été sélectionné depuis bientôt deux ans.

«Comme Benjamin Mendy a été retiré des effectifs de Manchester City et de l’équipe nationale française, il est également retiré de ces effectifs respectifs dans Fifa 22 et son apparition dans Fifa Ultimate Team et Ultimate draft (NDLR : deux modes de jeu en ligne) est suspendue dans l’attente de son procès», a fait savoir EA Sports. Il sera donc impossible de jouer avec l’ancien marseillais et monégasque.

Accusé de quatre viols et d’une agression sexuelle, dont trois sur la même femme et un autre sur une mineure âgée de 17 ans, Benjamin Mendy a déjà été suspendu jusqu’à nouvel ordre par son club, qui a également retiré tous les produits à son effigie de sa boutique en ligne. Sa fiche est en revanche toujours disponible sur le site officiel du champion d’Angleterre.

Le défenseur français est toujours incarcéré au nord de Liverpool depuis le 27 août et son maintien en détention a été confirmé au moins jusqu’au 15 novembre, date d’une nouvelle audience, alors que son procès a été fixé au 24 janvier prochain. Il encourt une très lourde peine au regard des faits qui lui sont reprochés.