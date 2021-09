FIFA 22 : comment y jouer avant sa sortie officielle le 1er octobre ?

Si la sortie officielle de FIFA 22 est fixée sur consoles et PC au 1er octobre prochain, il sera possible pour les plus impatients de se procurer le jeu vidéo d’Electronic Arts un peu en avance, dès ce mercredi 22 septembre.

Pour satisfaire votre impatience, la première méthode sera d’acquérir l’édition ultimate de FIFA 22, permettant de jouer à partir de ce lundi 27 septembre à la simulation de football pour une durée limitée de 10 heures maximum.

L'autre méthode envisagée pour jouer en avance à FIFA 22, c’est celle de la souscription à l’abonnement EA Play, qui donne un accès anticipé au jeu dès ce mercredi 22 septembre.

En ce qui concerne son prix, il est de 3,99 euros par mois ou de 24,99 euros par an. A noter que le premier mois de souscription est facturé à 0,99 euros, une aubaine pour télécharger le jeu vidéo en ligne sur la boutique liée à votre console et le lancer dès l'ouverture de l’accès anticipé.

Pour le moment, aucune précision n’a été donnée par EA Sports concernant une heure de sortie officielle.

Hi there, thanks for getting back to us. I understand that you are asking regarding the FIFA 22 Trial for EA Play. I can let you know that the Trial is released on September 22nd https://t.co/DvU8DKNTuE. Sadly I don't have specific times but I would re... https://t.co/Ry6lWHc7YX

— EA Help (@EAHelp) September 22, 2021