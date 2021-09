PSG : Les secrets de la maison parisienne de Lionel Messi

Lionel Messi a enfin trouvé son bonheur. Bientôt deux mois après avoir signé au PSG, l’Argentin a déniché sa nouvelle maison pour lui, sa femme Antonella et ses enfants. Ce cocon est situé à Neuilly-sur-Seine.

Fini l’hôtel Royal Monceau, où elle vivait depuis son arrivée à Paris, pour la famille du sextuple Ballon d'or. Messi et ses proches ont décidé de poser leurs valises dans la ville huppée des Hauts-de-Seine, qui jouxte la capitale. Et l’ancien barcelonais, qui avait fait de ce secteur sa priorité, ne devrait pas être dépaysé dans ce quartier chic. Plusieurs de ses compatriotes (Angel Di Maria, Leandro Paredes, Mauro Icardi) et coéquipiers (Marco Verratti, Marquinhos) vivent déjà à Neuilly-sur-Seine.

Sur deux étages, la villa a une surface habitable de plus de 300m2 avec quatre chambres, une salle de sport et un spa. En revanche, contrairement à ses souhaits, cette résidence privée ne dispose pas de piscine intérieure et la taille du jardin est beaucoup plus petite qu’espéré. Elle est toutefois située dans un coin tranquille et non loin d’une prestigieuse école internationale, où sont inscrits ses enfants. Pour cette demeure, Lionel Messi, qui percevra un loyer de près de 40 millions d’euros par an au PSG, devra s’acquitter d’un loyer inférieur à 20.000 euros par mois.

S’il envisage d’acheter un bien à Paris dans le futur, un service de sécurité a déjà été mis en place pour protéger la famille de l’Argentin et éviter les cambriolages, notamment les soirs de matchs. Comme ceux subis, en janvier dernier, par Di Maria et Marquinhos, victimes de malfaiteurs comme plusieurs joueurs parisiens avant eux.