Kylian Mbappé : le montant astronomique demandé par l’attaquant pour signer au Real Madrid

En Espagne, l’affaire semblerait déjà réglée. En fin de contrat avec le PSG en juin, Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid la saison prochaine. Et alors que des négociations entre les deux parties seraient en cours, l’attaquant tricolore aurait posé ses conditions pour signer dans le club espagnol en demandant notamment une prime à la signature astronomique.

Les dirigeants madrilènes ont tout tenté pour recruter le champion du monde 2018 cet été. Mais ils se sont heurtés à l’inflexibilité de leurs homologues parisiens. La direction du club de la capitale n’a pas donné suite à l’offre de 180 millions d’euros formulée par les Merengues, convaincue qu’elle arrivera à persuader le prodige de Bondy de prolonger son contrat.

Mais rien n’est moins sûr. Maître de son destin, Kylian Mbappé, qui a déjà repoussé plusieurs offres de prolongation du PSG, resterait déterminé à rejoindre le Real à la fin de son bail. Le club présidé par Florentino Pérez, qui n’aura pas besoin de débourser la moindre indemnité de transferts pour s’attacher ses services, serait même déjà prêt à l’accueillir.

Libre de signer dans le club de son choix, Mbappé entendrait néanmoins profiter de sa situation contractuelle pour négocier une (très) importante prime au moment de s’engager. Avec ses conseillers, il demanderait pas moins de 140 millions d’euros pour signer en faveur du Real Madrid, selon El Pais. Un montant astronomique et sans précédent dans l’histoire du football. Mais il n’aurait pas été fixé au hasard. Il correspondrait à la moitié de sa valorisation actuelle estimée à 280 millions d’euros.

Cette somme plus que conséquente sera-t-elle de nature à rebuter le Real ? Pas certain tant le président Pérez n’a jamais caché son envie d’enrôler Kylian Mbappé et serait prêt à toutes les folies pour que son rêve de voir le Bondynois porter le maillot madrilène devienne réalité.