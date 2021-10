Ligue 1 : Jusqu’où peut aller le RC Lens ?

C’est le tube de ce début d’automne. Avant la 9e journée de Ligue 1 et la réception de Reims, ce vendredi, le RC Lens pointe au 2e rang du classement derrière le PSG déjà intouchable, mais devant des équipes comme l’OM, Lyon ou encore Monaco.

Le club Sang et Or, qui reste sur une victoire éclatante au stade Vélodrome (2-3), n’a pas volé sa place. Depuis l’entame de l’exercice, l’équipe entraînée par Franck Haise propose un football attrayant, l’un des plus plaisants du championnat. Elle l’a encore démontré à Marseille avec une prestation séduisante et aboutie dans une atmosphère pourtant hostile. Cela en dit également long sur la force de caractère du groupe nordiste.

Preuve qu’il faudra compter avec cette formation lensoise, qui a franchi un cap cette saison. «On sait qu’on est capables de faire de plus en plus de choses, on est aussi capables de défendre différemment. On a gagné en maturité et en expérience», a souligné l’entraîneur nordiste. Mais malgré ce départ prometteur, il préfère rester prudent et ne veut pas céder à l’euphorie. «J’ai un groupe ambitieux mais on ne va pas brûler les étapes», a-t-il indiqué.

«Il y a des étapes, ça fait un peu plus d’un an qu'on est revenus en L1, il y a des objectifs prioritaires fixés par la direction qui sont clairs, c’est pérenniser le club en L1», a ajouté le coach lensois, grand artisan des bons résultats de son équipe. Mais il sait que si son groupe poursuit sur cette lancée de belles choses pourraient arriver en fin de saison. «Il y a des objectifs dans le jeu, le contenu, l’état d’esprit qui, si on est présents, peuvent amener de l’ambition», a-t-il glissé.

En cas de nouveau succès face aux Rémois, dans un stade Bollaert encore à huis-clos après les incidents survenus dans le derby, Seko Fofana et ses coéquipiers ne pourront plus se cacher et s’affirmeront comme des candidats aux places européennes. Voire pourquoi pas mieux…