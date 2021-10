Paris-Roubaix : Sonny Colbrelli vainqueur au sprint de l'«Enfer du Nord»

C'est son premier succès dans un Monument. Au terme d'une course dantesque, courue dans des conditions météorologiques impitoyables, Sonny Colbrelli a remporté, ce dimanche, la 118e édition de Paris-Roubaix. L'Italien s'est imposé au sprint devant Florian Vermeersch et Mathieu Van der Poel.

L’«enfer du Nord» a rarement porté aussi bien son nom. Dans la boue, sous la pluie et sur des pavés détrempés, la mythique classique, émaillé par de nombreuses chutes, a accouché d’un incroyable scénario qui a profité au champion d’Italie et d’Europe, le plus fort sur le vélodrome de Roubaix pour s’imposer de quelques centimètres au terme des 257,7 kilomètres.

Pour sa première participation, il a su déjouer tous les pièges pour ajouter la «reine des classiques» à son palmarès. Au contraire de son compatriote Gianni Moscon. Longtemps seul en tête, il semblait foncer vers la victoire. Mais une crevaison puis une chute sur les pavés ont eu raison de ses ambitions.

Et ses malheurs ont fait le bonheur du trio composé Van der Poel, Colbrelli et Vermeersch, qui a pris la tête de la course dans le Carrefour de l'Arbre à 16 kilomètres de la ligne. Mais aucun des trois n’est parvenu à faire la différence jusqu’à l’arrivée.

MONSTRUEUX SONNY COLBRELLI !!





Pour sa première participation à #ParisRoubaix, l'Italien remporte une édition XXL dans des conditions météos dantesques !





Florian Vermeersch et Mathieu Van der Poel complètent le podium. pic.twitter.com/S6VblglWXN — francetvsport (@francetvsport) October 3, 2021

Tout s’est donc joué au sprint et c’est finalement Colbrelli qui a triomphé au bout de l’effort. «C’est mon premier Paris-Roubaix et je gagne. Je suis très heureux. C’était un Roubaix de légende aujourd'hui, avec la pluie dès le départ. C’est la course de mes rêves avec le Tour des Flandres», s’est félicité le visage rempli de boue Colbrelli, devenu le deuxième coureur à gagner à sa première participation, après le Français Jean Forestier vainqueur en 1955.

Ce succès couronne une saison déjà bien remplie, comptant désormais dix victoires. Et peut-être pas la dernière. Car au regard de son état de forme, il pourrait encore surprendre d’ici la fin de cette année 2021.