«C’est un manque de respect qu’on ne peut tolérer» : Leonardo monte au créneau contre Florentino Perez et le Real Madrid

La colère gronde du côté du PSG. Par la voix de son directeur sportif, le club de la capitale est monté au créneau, ce mardi, après les récentes sorties de plusieurs membres du Real Madrid, dont son président, au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé.

Karim Benzema, Carlo Ancelotti, puis Florentino Perez se sont exprimés récemment sur la possible arrivée de l’attaquant parisien, en fin de contrat avec le club de la capitale en juin et qui a émis le souhait de quitter Paris cet été pour rejoindre le Real. Le président madrilène a même été jusqu’à indiquer dans les médias espagnols «que le 1er janvier, tout pourra être réglé». S’il a tenu à atténuer ses propos et fait part de tout «son respect» envers le PSG, cette sortie a été celle de trop pour Paris, fortement agacé par ces déclarations incessantes.

«Cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d’un manque de respect envers le PSG et envers Kylian, d’ailleurs. Au cours de la même semaine, un joueur du Real Madrid (Karim Benzema, ndlr), puis l’entraîneur du Real Madrid (Carlo Ancelotti, ndlr) et maintenant le président du Real Madrid parlent de Kylian comme s’il était déjà l’un des leurs. Florentino Perez avait déjà parlé de Kylian aux supporters madrilènes dans la semaine. Je le répète : c’est un manque de respect qu’on ne peut tolérer», a lâché, très remonté, Leonardo à L’Equipe.

Et le Brésilien a demandé au club espagnol de stopper ce genre d’agissements. «Cela fait deux ans que ça dure. Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu’une saison est en cours. Il y a des matchs et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que cela cesse !», a lancé Leonardo.

Et de rappeler fermement : «Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et le club entend bien que cette relation dure.» Kylian Mbappé semble, lui, toujours déterminé à signer au Real Madrid, même s’il ne ferme pas complètement la porte à une prolongation. Les négociations ont néanmoins été mises entre parenthèses. «Depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d’une prolongation, vu que j’ai dit que je voulais partir», a confié l'attaquant français. Reste à savoir si elles vont reprendre et surtout si elles sont susceptibles d’aboutir.