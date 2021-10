«J'avais demandé à partir car je ne voulais pas prolonger» : Kylian Mbappé revient son transfert avorté cet été

Kylian Mbappé brise le silence. Muet depuis plusieurs semaines, alors que son avenir a fait couler beaucoup d’encre pendant le mercato et qu’il était annoncé avec insistance au Real Madrid, l’attaquant français, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, a pris la parole pour revenir ses envies et son été agité.

Sa décision était claire. Après quatre saisons dans la capitale, le champion du monde 2018 souhaitait quitter le club parisien pour vivre une nouvelle aventure. Et s’il voulait partir avant la fin de son contrat, c’était pour permettre à Paris de récupérer une indemnité de transferts. «J’ai demandé à partir, parce qu’à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité», a-t-il confié dans l’émission «Rothen s’enflamme» (RMC).

Et contrairement à ce qui a été dit ou écrit, il a fait part de ses envies à ses dirigeants «assez tôt» pour que tout le monde puisse y trouver son compte. «Je l’ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J’ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu’on sorte main dans la main, qu’on fasse un bon deal, et moi j’ai respecté ça», a-t-il ajouté. Et de marteler : «J’ai dit que je voulais partir et je l’ai dit assez tôt. Moi, personnellement, je n’ai pas trop apprécié le fait de dire ‘oui il vient la dernière semaine d’août…’ parce que ça, ça fait voleur.»

«Heureux» à Paris

Mais malgré tout, il s’est heurté à l’inflexibilité de ses dirigeants, qui n’ont pas ouvert la porte à un départ malgré une offre de 180 millions d’euros du Real Madrid. «J’ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste», a déclaré Mbappé, qui se dit «heureux» à Paris. Il en a également profité pour revenir sur les offres de prolongation qui lui auraient été soumises et sa relation avec Leonardo.

«Les gens ont dit que j’avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n’est absolument pas vrai. On me dit 'Kylian, maintenant tu parles avec le président'», a affirmé l’enfant de Bondy. Cette sortie ne devrait pas manquer de relancer les spéculations sur son avenir qui semble s’écrire de plus en plus loin de Paris dans les prochains mois.