Vidéo : Kylian Mbappé et Achraf Hakimi s’amusent dans une supérette à Trappes

Une scène pour le moins cocasse. Le PSG a rencontré des difficultés, ce samedi, pour effectuer le déplacement à Rennes en raison des conditions météorologiques. Habitué à prendre l’avion, le club de la capitale a dû faire le voyage en minibus ou en voiture. Ce qui a donné lieu à une situation inattendue avec Kylian Mbappé et Achraf Hakimi.

Très proche sur le terrain, mais aussi en dehors, les deux compères sont très souvent ensemble. Et ils ont fait le trajet l’un avec l’autre jusqu’à Rennes à bord du même véhicule. Mais avant de quitter la région parisienne, ils se sont arrêtés dans une supérette d’une station-service à Trappes dans les Yvelines. Et alors qu’ils s’apprêtaient à repartir, ils sont retournés à l’intérieur et ont pris la pose, vêtus de leur survêtement du PSG et tout sourire, au milieu d’un rayon de friandises.

Comme rien ne ce passe dans ce département sans que je ne soit tenu au courant, j’ai même des photos exclusives de Mbappé et Hakimi a l’intérieur de BP.. a tout de suite https://t.co/Dj4xDtA0uD — Momonosuke (@Karamelos4) October 2, 2021

Ils ont finalement repris la route pour arriver à l’hôtel Balthazar de Rennes aux alentours de 23h15. Un peu plus d’une heure après Marquinhos, qui en bon capitaine est arrivé le premier, suivi du gardien italien Gianluigi Donnarumma.

Reste à savoir comment les Parisiens auront récupéré de ce déplacement mouvementé, eux qui vont tenter d’enchaîner une 9e victoire en autant de rencontres de Ligue 1 pour consolider leur 1ère place au classement devant Lens.