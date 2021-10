Grand Prix de Turquie de F1 : Pourquoi les Red Bull sont blanches

Changement de couleur pour l’équipe Red Bull. Exceptionnellement pour le Grand Prix de Turquie, 16e manche du championnat du monde de Formule 1 disputée ce dimanche, les monoplaces de Max Verstappen et Sergio Perez ne seront pas bleus, mais blanches.

Cette modification est un hommage de l’écurie autrichienne à son motoriste Honda, qui stoppera son implication en Formule 1 au terme de cette saison 2021. Cette dominante blanche est un clin d’œil à la légendaire Honda RA272 avec laquelle le pilote américain Richie Ginther a remporté la première victoire du constructeur japonais dans la catégorie reine des sports automobiles au Grand Prix du Mexique en 1965.

Le message « arigato » (merci en japonais) est inscrit sur le capot moteur juste à côté de Honda, alors que les numéros des deux pilotes figurant sur le nez de la voiture sont dans un cercle rouge, rappelant le drapeau du Japon.

Initialement, cet hommage devait avoir lieu, ce week-end, à Suzuka pour le Grand Prix du Japon, patrie de Honda. Mais ce dernier a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus et a été remplacé par le Grand Prix de Turquie. Reste à savoir si cette couleur portera chance à Red Bull et Max Verstappen, 2e sur la grille de départ et 2e au classement du championnat du monde à deux points de Lewis Hamilton.