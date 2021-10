«J’ai été contacté par le centre de formation de l’OM» : Benoît Paire révèle qu’il aurait pu devenir footballeur

Benoît Paire sera au stade Vélodrome, ce mercredi, pour le «Match des Héros», organisé par Didier Drogba au profit de l’Unicef. Une pelouse qu’il aurait pu fouler fréquemment comme joueur après avoir été contacté par le centre de formation de l’OM quand il était adolescent.

S’il a fait carrière dans le monde de la petite balle jaune, Benoît Paire est un vrai passionné du ballon rond. Une passion qui lui vient de son père, qui jouait lui-même au football. Et originaire avec sa famille d’Avignon, c’est tout naturellement qu’il est devenu un supporter de l’Olympique de Marseille. «Le plus grand club des alentours, c’était Marseille. Du coup, j’étais un grand fan de l’Olympique de Marseille. Toute ma famille était également fan», explique-t-il dans une vidéo diffusée sur le site officiel de l’OM.

Et de supporteur, qui se rendait régulièrement au stade, il aurait pu devenir joueur du club olympien et réaliser son rêve de devenir joueur professionnel. «Le centre de formation de l’OM m’avait contacté pour l’intégrer, a-t-il révélé lors d’un passage à la Commanderie pour assister à un entraînement des hommes de Jorge Sampaoli. J’avais le choix entre le tennis et le foot. Le foot, il fallait un peu s’éloigner de la famille et je n’étais pas forcément prêt pour le faire.»

Après avoir joué jusqu’à l’âge de 14 ans, il a finalement opté pour le tennis. Et il ne regrette en aucun cas son choix. «Même si pour moi mon rêve a toujours été d’être joueur de foot, je suis aujourd’hui joueur de tennis et je suis quand même très content», a confié ce grand fan de Didier Drogba. A défaut d’être devenu footballeur, il va tenter de se faire plaisir et de faire parler sa technique balle au pied au côté de son idole le temps d’un match.