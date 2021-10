Ligue 1 : Le PSG décimé et privé de certaines stars contre Angers ?

L’histoire se répète. Comme lors de la précédente trêve internationale, le PSG a vu près d’une vingtaine de joueurs de son effectif partir en sélections. Et tous ne seront pas revenus pour affronter Angers, ce vendredi, en ouverture de la 10e journée de Ligue 1.

Mauricio Pochettino a beau s’y être préparé depuis plusieurs semaines et l’avoir déjà vécue contre Clermont, la situation ne sera pas simple à gérer. Surtout à quatre jours d’un nouveau rendez-vous important en Ligue des champions face au RB Leipzig. En quête de rachat après la déconvenue subie à Rennes (2-0), le club de la capitale sera privé de plusieurs éléments pour repartir de l’avant et préparer sa confrontation européenne.

Et notamment de ses internationaux sud-américains amenés à disputer des rencontres de qualifications à la Coupe du monde 2022 dans la nuit de jeudi à vendredi. A commencer par Neymar et Marquinhos, opposés à l’Uruguay avec le Brésil, ainsi que Leo Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes, qui défient le Pérou avec l’Argentine, enfin Keylor Navas, qui gardera les buts du Costa Rica face aux Etats-Unis. Impossible dans ces conditions d’être présents sur la pelouse du Parc des Princes pour la réception des Angevins.

Le coach argentin avait déploré ce calendrier et ses incohérences, qui vont le contraindre à s’adapter. D’autant que d’autres risquent également de rentrer tardivement (Achraf Hakimi, Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Nuno Mendes, Danilo Pereira). Il devrait néanmoins pouvoir compter sur Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ou encore Gianluigi Donnarumma revenus en début de semaine de la Ligue des nations.

Mais ces absences pourraient faire les affaires de certains, comme les jeunes, mais également Juan Bernat, qui pourrait faire son retour après un an d’absence, ainsi que Sergio Ramos, qui pourrait être enfin amené à faire ses grands débuts sur le maillot du PSG plus de trois mois après sa signature.