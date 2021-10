«On discute avec le PSG et ça se passe bien» : la mère de Kylian Mbappé n’exclut pas une prolongation de contrat de son fils

Nouvel épisode dans le feuilleton Kylian Mbappé. Après les récentes sorties médiatiques de l’attaquant français, sur son envie de quitter le PSG cet été et son avenir à moins d’un an de la fin de son contrat, c’est la mère de l’ancien monégasque qui a pris la parole. Et elle n’a pas exclu une prolongation avec le club de la capitale.

A son retour de l’Euro, Kylian Mbappé avait informé ses dirigeants de sa volonté de quitter le PSG avec dans l’idée de rejoindre le Real Madrid. Après quatre saisons passées au club, il avait envie de «découvrir autre chose» et avait fait du club espagnole son unique destination. Mais malgré les offres madrilènes plutôt conséquentes (160 et 200 millions d’euros) pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat, Paris n’avait pas cédé à la requête de son joueur et a décidé de le conserver avec le risque de le voir partir libre en juin prochain.

Et depuis qu’il a manifesté ses envies de départ, les négociations autour d’une prolongation ont été mises entre parenthèses. «Depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d’une prolongation, vu que j’ai dit que je voulais partir», avait indiqué le champion du monde 2018. Mais les discussions ne sont pas définitivement rompues. Ou alors elles viennent de reprendre.

La mère de Kylian Mbappé a en effet révélé que des pourparlers étaient en cours avec la direction parisienne autour d’une éventuelle prolongation. «On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi)», a révélé Fayza Lamari lors d’un entretien avec les lecteurs du Parisien-Aujourd’hui en France. S’il serait toujours animé par l’envie de rejoindre le Real Madrid, le n°7 parisien, qui sera libre de s’engager dans le club de son choix à partir du 1er janvier, avait lui-même laissé une porte entrouverte.

Et sa mère a confirmé que rien n’était encore figé et que tout pouvait encore basculer. «Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain», a-t-elle ajouté. Mais Fayza Lamari pourrait ne pas totalement étrangère à un éventuel revirement de situation. Car l'entourage proche de Mbappé aurait des doutes sur le projet madrilène et préférerait qu’il prolonge de deux ou trois ans à Paris. Une éventualité à donc ne pas écarter ?