PSG : Un salaire de 50 millions d’euros pour Kylian Mbappé ?

Ce n’est plus un secret. A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a demandé, cet été, à quitter le PSG avec la volonté de rejoindre le Real Madrid. Et si ses dirigeants ne l’ont pas laissé partir, il aurait toujours pour intention de rejoindre le club espagnol l’été prochain. Mais Paris garde un espoir de le prolonger et espère le convaincre avec un salaire conséquent.

L’attaquant français a été clair sur ses intentions durant le mercato estival. Au retour de l’Euro, où l’équipe de France a été éliminée dès les 8es de finale par la Suisse, il a fait part de son envie de partir après quatre saisons dans la capitale. Il estimait qu’il était temps pour lui de «découvrir autre chose» et voulait permettre au PSG de toucher une indemnité de transferts.

Mais le vice-champion de France s’est opposé à son départ avec le risque de le voir partir libre au terme de son contrat en juin prochain. D’autant que le Bondynois, plus que jamais maître de son destin, étant libre de signer dans le club de son choix à partir du 1er janvier, n’aurait rien perdu de son envie de poser ses valises à Madrid. Même s’il n’a pas complètement fermé la porte à une éventuelle prolongation.

Le joueur le mieux payé de l'effectif ?

«Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, ni celle de demain. Si on m’avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l’aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer», a-t-il lâché.

Si les négociations entre les deux parties sont au point mort depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens envisageraient de revenir à la charge et de s’engouffrer dans cette toute petite brèche avec une nouvelle proposition de contrat. Cette prolongation serait d’une courte durée (deux ou trois ans) avec des émoluments qui pourraient l’amener à le faire réfléchir.

Kylian Mbappé se verrait en effet offrir un salaire qui ferait de lui le joueur le mieux payé du vestiaire. Sachant que Lionel Messi est actuellement le Parisien le mieux rémunéré avec un salaire annuel estimé à 40 millions d’euros, le champion du monde tricolore devrait ainsi se voir proposer un salaire supérieur et qui avoisinerait les 50 millions d’euros. Un montant déjà évoqué il y a quelques semaines. Reste à savoir si cela sera suffisant pour le faire changer d’avis.