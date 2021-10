Boxe : pour Mike Tyson, Fury-Wilder est «l’un des plus grands combats de l’histoire»

Mike Tyson a confié que la trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder resterait dans l’histoire de la boxe.

Iron Mike a parlé. Pour l’ancien patron des poids lourds du Noble art, l’affrontement de samedi dernier à Las Vegas entre le «Gypsy King» et le «Bronze Bomber», qui a vu la victoire du Britannique pour la deuxième fois en trois rencontres, était l’un des plus grands combats de l’histoire.

«Fury-Wilder restera comme l'un des plus grands combats (de l'histoire de la boxe), a posté sur Twitter Mike Tyson (55 ans). Le combat ne restera pas pour son niveau technique mais pour son dynamisme et son énergie. Ce combat a été une question de cran, de cœur et de détermination. Tout le monde a gagné samedi soir.»

Fury vs Wilder fight will go down as one of greatest. Not for skill but for action and excitement. That fight was all guts, heart & determination. Everybody won Saturday night. The fight was bigger than the hype. Both of them reached all time great status… — Mike Tyson (@MikeTyson) October 12, 2021

Wilder’s coach Malik Scott won the night with great coaching.



When you are an amateur you have a coach, they nurture you, guide you and are with you every step of the way. Once you turn pro you get a trainer.



A trainer is in your life as long as the checks are coming… — Mike Tyson (@MikeTyson) October 12, 2021

Si cette déclaration permettra à Tyson Fury, invaincu et nouveau patron WBC des poids lourds, d’asseoir un peu plus sa légitimité dans la boxe, cela permettra aussi à Deontay Wilder d’avoir un peu le sourire.

Désormais, le Britannique va tenter d’unifier toutes les ceintures poids lourds contre le vainqueur d’Oleksandr Usyk-Anthony Joshua 2. A condition de battre Dillian Whyte ou Otto Wallin lors de son prochain combat.

