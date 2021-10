Benjamin Pavard trouve qu'il est «plus complet défensivement que Hakimi et Arnold»

Dans un entretien au Canal Football Club, Benjamin Pavard a regretté les critiques à son égard en France alors qu’en Allemagne, l’international tricolore est respecté.

Le latéral droit de l’équipe de France, qui vient de remporter la Ligue des nations contre l’Espagne, a confié son amertume d’être souvent critiqué pour ses prestations avec les Bleus. Alors que Didier Deschamps lui maintient sa confiance, le joueur essaie de ne pas s’arrêter sur les mots qui pourraient blesser.

«Je prends du recul sur les critiques en France. Je suis parti jeune de la France, je n'ai pas joué beaucoup de matchs en Ligue 1 donc le public français ne me connaît pas. Ou ils me connaissent juste à travers ma frappe à la Coupe du monde 2018, a confié Benjamin Pavard. C'est de là que les gens se sont intéressés à moi.»

L'histoire avec Pogba

Dans cette interview au CFC, le joueur du Bayern Munich, qu’il a rejoint en juillet 2019, explique d’ailleurs qu’il aimerait qu’on le respecte un peu plus. «J'aurais aimé, parce que je suis Français, être plus respecté en France, souligne-t-il. Mais je ne vais pas forcer les gens à regarder les matchs du Bayern Munich. Les vrais, qui connaissent le football, savent les performances que j'ai faites et que je fais, a estimé Pavard, défendant son bilan. En équipe de France, on manque parfois aussi d'automatismes.»

Benjamin Pavard : "J'aurais aimé être plus respecté en France (...) Les vrais qui connaissent le football connaissent mes performances" pic.twitter.com/1WxmxOFsrP — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 17, 2021

Confiant de ses capacités, Benjamin Pavard, qui a également indiqué qu’il préféré jouer central que latéral, a aussi rappelé qu’il était un bon défenseur : «En principe, on demande à un défenseur de bien défendre. Aujourd'hui, le latéral c'est aussi apporter offensivement. C'est sûr que sur le papier, Pavard c'est peut-être moins sexy que Hakimi ou Arnold, mais je trouve que défensivement je suis plus complet. Si je n'étais pas assez performant, je ne serai pas titulaire et je ne jouerai pas en Equipe de France.»

Enfin, l’ancien lillois est aussi revenu sur la «brouille» avec Paul Pogba lors de la finale contre l’Espagne en Ligue des nations. «J'ai regardé plusieurs fois l'action, on en a reparlé avec Paul, il s'est excusé d'avoir réagi de cette manière, a-t-il avoué. Ok, je ne me déplace pas suffisamment bien sur cette action, je ne suis pas à l'arrêt non plus, et il y aurait pu aussi y avoir d'autres mouvements de joueurs. On a eu une explication, je ne lui en veux pas, on en a parlé après le match, tout est réglé.»