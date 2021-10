OM-Lorient : violon, tifos… le vibrant hommage à Bernard Tapie

L'émotion était présente avant le coup d'envoi d'OM-Lorient, dimanche soir au Vélodrome, pour un dernier grand hommage à Bernard Tapie.

Le Vélodrome était en irruption pour son «Boss». En clôture de la 10e journée de Ligue 1, les 55.000 supporters olympiens ont rendu un dernier hommage à celui qui a dirigé le club d’une main de maître et l’a emmené aux sommets de l’Europe avec la victoire en Ligue des champions en 1993.

Alors qu’une bâche avec le portrait de Bernard Tapie avait été posée sur le rond central dès l’échauffement des joueurs, les hommes de Jorge Sampaoli ont porté un maillot noir avec le visage de Tapie.

À jamais dans nos coeurs #OMFCL pic.twitter.com/R8UAwINQjz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 17, 2021

Une lettre a été lue par les groupes de supporters et une vidéo a été diffusée dans les écrans du stade.

Message des supporters à Tapie : « Pour te rendre hommage, celui des tribunes. Tu nous a donné notre bonne étoile. Celle que le père raconte à son fils comme une belle histoire. A jamais grâce à toi, nous sommes les capitaines du Phocea. Tous à jamais les premiers. » #OMFCL #Om pic.twitter.com/8522qlLUmc — France Bleu Provence (@bleuprovence) October 17, 2021

Au moment de leur entrée sur la pelouse, un gigantesque tifo avec le visage de Bernard Tapie et une étoile d’un côté, ses dates (1943-2021) ont été dressés des virages avec des banderoles telles que «Le boss dans l’éternité» ainsi que «Avec toi nous avons atteint les sommets, nous te serons reconnaissants à jamais».

Les tifos virage Sud et Nord pour Bernard Tapie #OMFCL #OM pic.twitter.com/ohaHpGUYDU — France Bleu Provence (@bleuprovence) October 17, 2021

We are the Champions au violon pendant la minute de silence pour Bernard Tapie #OMFCL #om #teamom pic.twitter.com/ja5Tvvy0zH — France Bleu Provence (@bleuprovence) October 17, 2021

Avant le coup d’envoi, «We are the champions» a été joué au violon (l’instrument préféré de Bernard Tapie) alors que Stéphane Tapie, son fils et Hugo le petit-fils du Boss sont venus donner le coup d’envoi de ce match.