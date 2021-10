Football : Royaltiz permet aux fans de financer les stars de demain

Et si c'était vous l'agent du futur Mbappé ? La société française Royaltiz lance ce dimanche 17 octobre un nouveau système de parrainage dans le milieu du Foot.

Cette plate-forme d'un nouveau genre invite en effet à investir (même 2 euros) sur les jeunes talents et à les soutenir, avec un retour sur investissement dans les prochaines années en cas de succès. Lancée cet été, Royaltiz permettait jusqu'à présent de soutenir financièrement des influenceurs, des espoirs de la musique ou encore des artistes, ce mois-ci c'est dans l'univers du sport et notamment de la planète football que tout un chacun peut franchir ce pas.

Profitant déjà d'une percée dans leurs clubs respectifs, Presnel Kimpembe (PSG), Kaio Jorge (Juventus de Turin), Moussa Diaby (Bayern Leverkusen) ou encore Andreas Pereira (Manchester United) comptent parmi les premiers joueurs sur lesquels les utilisateurs de Royaltiz peuvent «investir». Mais d'autres joueurs et futurs talents viendront s'ajouter à la plate-forme.

«De la finance populaire»

Concrètement, les internautes qui décident d'investir versent de l'argent et obtiennent des «ROY». Ceux-ci donnent alors «droit à une forme de dividende annuel selon les performances du talent, mais il peut également être revendu à tout moment. L’utilisateur peut vérifier en temps réel les variations du cours du talent, et revendre ses ROY au moment le plus opportun pour en tirer des bénéfices, dès lors que la phase d’introduction du Talent est terminée», explique Royaltiz qui se veut une plate-forme de trading innovante.

«L’expérience est simple, c’est de la finance populaire, résume pour CNEWS Christophe Vattier, fondateur de Royaltiz. Tout est fait de manière sécurisée, simple et protégée. Aucun fan ne doit être exclu du dispositif et on peut commencer avec un investissement à deux euros. Les talents proposent une fiche afin de présenter qui ils sont et leurs projets. Une fois qu'on a investi, on a accès à une partie des revenus futurs du talent et on peut avoir des contenus exclusifs.» (maillots dédicacés, rencontres, places pour des événements...).

«Il y a parfois une frustration lorsqu'on rencontre des gens auxquels on a envie de croire car on sent un talent, mais il est difficile d'investir sur quelqu’un. En outre, je me suis rendu compte que le monde de la finance actuel ne parle pas vraiment aux 18-35 ans. Les jeunes générations ont un rapport à l’argent et aux causes qui a évolué. Ils font des paris sportifs et parfois achètent des cryptomonnaies, mais ce sont des domaines qu’ils ne cernent pas vraiment. Toutefois, les épargnes «plan-plan» proposées par les banques ne les séduisent pas», estime Christophe Vattier.

Afin de s'assurer que les personnalités qui s'exposent sur Royaltiz s'engagent bien à reverser une partie de leurs revenus futurs, la société vérifie que «le talent en question adhère à cette philosophie et qu'il respecte sa communauté», explique-t-il. Et leur cote montante va permettre de voir également leur «rentabilité» monter. Le chanteur et acteur Sofiane s'est par exemple engagé sur dix ans à reverser 1 % de ses revenus à la communauté Royaltiz qui a investi sur lui. On peut voir également sa cote varier au fil des jours et décider de revendre les ROY que l'on détient.

D'autres artistes dont la popularité commence à s'installer en France comme les rappeurs Vegedream et Fif Tobossi sont également présents. Avec l'arrivée des espoirs du foot, la plate-forme Royaltiz compte surfer sur le succès d'un sport déjà bien installé dans le paysage et dont les nouvelles étoiles font rêver la jeunesse.