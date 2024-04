Football : une ancienne joueuse du PSG annonce être atteinte d'un cancer

L'internationale brésilienne Luana, passée par le PSG entre 2020 et 2022, a annoncé être atteinte d'un lymphome de Hodgkin, une forme de cancer du sang. La milieu de terrain met sa carrière en pause le temps de se soigner.

L'ancienne joueuse du PSG Luana, passée par le club entre 2020 et 2022, a annoncé sur ses réseaux sociaux souffrir d'un lymphome de Hodgkin, un cancer qui naît dans les lymphocytes. Agée de 30 ans, la Brésilienne, qui évolue avec le Orlando Pride dans le championnat américain, doit mettre en pause sa carrière pour se soigner.

«Je vais suivre une chimiothérapie et je compte sur votre soutien et vos prières», écrit la milieu de terrain. «Je tiens à remercier ma famille et mes amis qui m’ont aidée dans cette épreuve, ainsi que l’équipe nationale brésilienne et Orlando Pride pour leur soutien inconditionnel», explique-t-elle.

Sur Twitter, le PSG a tenu à lui apporter son soutien dans cette difficile épreuve : «Le Paris Saint-Germain tient à apporter tout son soutien à son ancienne joueuse pour surmonter cette épreuve. Nous espérons te revoir rapidement sur les terrains. Força Luana.»