Mauro Icardi : Wanda aurait demandé le divorce, l’attaquant menacerait de quitter le PSG

Digne d’une véritable «telenovela», le feuilleton continue entre Mauro Icardi et sa femme Wanda. Après avoir accusé son mari d’adultère sur les réseaux sociaux, la compagne de l’attaquant du PSG aurait demandé le divorce, selon la presse argentine.

Le couple Icardi vit des heures tumultueuses depuis ce week-end et les révélations de Wanda, samedi soir, sur la supposée infidélité du joueur argentin, coupable à ses yeux d’avoir échangé des messages avec la mannequin, actrice et chanteuse Maria Eugenia Suarez. Quelques heures plus tard, elle avait pris un avion en direction de Milan, où Mauro Icardi s’est empressé de la rejoindre, manquant, dimanche et lundi, les entraînements du club de la capitale.

Mais sa tentative de reconquérir sa femme et de recoller les morceaux ne semble pas avoir porté ses fruits. S’il a posté sur les réseaux sociaux un cliché auprès d’elle, Wanda a, elle, mis en ligne une photo de sa main sans son alliance. Et déterminée à quitter l’ancien joueur de l’Inter Milan, elle aurait tout simplement demandé le divorce, après sept ans de vie commune.

Face à cette volonté, Mauro Icardi serait prêt à employer tous les moyens pour la retenir. Il aurait même été jusqu’à menacer de quitter le PSG. Un chantage affectif, mais également financier car Wanda n’est autre que l’agent d’Icardi. Et une rupture de contrat coûterait plusieurs millions d’euros en indemnités compensatrices à la jeune femme, qui aurait signé de son nom le contrat du joueur à son arrivée au club.

Alors que l’émission argentine «Los Angeles de la manana» a révélé une partie des échanges entre Mauro Icardi et Maria Eugenia Suarez, dans lesquels ils projetaient de se rencontrer dans un endroit sans pouvoir être reconnus, ce feuilleton pourrait bien connaître d’autres rebondissements. En attendant, c’est au Parc des Princes que l'attaquant argentin est attendu, ce mardi, pour la venue du RB Leipzig, comptant pour la 3e journée de la Ligue des champions.