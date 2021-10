Patrice Evra révèle avoir été victime d'agressions sexuelles

Patrice Evra, ancien footballeur international français, a révélé avoir été victime d'agressions sexuelles à l'âge de 13 ans.

Aujourd'hui retraité du football, l'ancien défenseur de Manchester United a abordé cette partie de sa vie lors d'un interview accordé au Times. «Je ne veux plus que les enfants qui ont vécu la même chose que moi aient honte», a-t-il déclaré.

"I don’t want kids to be in my situation and feel ashamed of themselves."





Patrice Evra reveals he was sexually abused as a teenager by his former teacher. In an exclusive interview he talks to @allyrudd_times about why he wants to tell his story https://t.co/mZAOq1Z8D8

— Times Sport (@TimesSport) October 22, 2021