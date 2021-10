«Stupid idiot» : Max Verstappen insulte son concurrent britannique Lewis Hamilton

Le ton est monté. A deux jours du Grand Prix des Etats-Unis qui se tient à Austin (Texas), Max Verstappen a insulté Lewis Hamilton de «stupid idiot» ce vendredi 22 octobre, lors des 2e essais libres. La raison ? Le Néerlandais s'est senti gêné par le Britannique.

Ces propos interceptés par la radio du Néerlandais, qui d'ailleurs a accompagné ses paroles d'un geste équivoque, un doigt d'honneur à l'encontre du pilote Mercedes.

Lancé à pleine vitesse sur la ligne droite des stands, Verstappen s'est retrouvé presque à roue contre roue avec Hamilton, qui a semblé lui griller la politesse au lieu de s'écarter. Ne voulant pas laisser passer Verstappen, il a le premier pris le virage.

Sur quoi, furieux, le Néerlandais a lâché un «espèce d'idiot», entendu à la radio, à l'endroit de l'Anglais, et agrémenté d'un majeur tendu.

«je ne comprends pas vraiment ce qu'il s'est passé là»

Le pilote Red Bull a fini avec le 8e chrono, après avoir réalisé le 4e lors de la première séance matinale. Après coup, il a néanmoins plus calmement apporté son commentaire, conscient de devoir ne pas laisser trop d'énergie négative en route. «A un moment on doit tous faire la queue... je ne comprends pas vraiment ce qu'il s'est passé là», a-t-il dit à propos de ce qu'il interpréta, de façon plus acerbe, comme un non-respect d'un «gentleman agreement» implicitement admis dans ce type de situations.

Lewis Hamilton n'a quant à lui pas du tout évoqué l'incident, estimant que «globalement, ça a été une bonne journée, productive, même il y a encore du travail à faire».

Si l'action suscitait nombre de commentaires parmi les observateurs, d'aucuns soulignant la capacité de Hamilton à savoir jouer avec les nerfs de Verstappen, le fait est que cet épisode, certes sans dommage, fait grossir leur passif antagoniste, après leurs accrochages en course aux GP d'Italie en septembre et de Grande Bretagne cet été.