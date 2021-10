Vidéo : le KO foudroyant de la légende Fedor Emelianenko en MMA

Un retour foudroyant. Après deux ans d’absence, Fedor Emelianenko a effectué un come-back dévastateur dans la cage, samedi, au Bellator 269 en mettant KO Timothy Johnson à Moscou.

A 45 ans, la légende russe a encore de beaux restes. Très beaux même. Encouragé par ses supporters dans la capitale de la Russie, Emelianenko, dont la dernière sortie remontait à 2019, a couché son adversaire américain, n°2 de la catégorie des lourds, dès le premier round.

Après seulement 1’45 de combat, «The Last Emperor» a enchaîné deux crochets dans le visage de Johnson, qui restait sur trois succès, pour l’envoyer au sol et mettre un terme à la rencontre. Avec cette victoire express et pleine d'autorité, Fedor Emelianenko a écrit encore un peu plus sa légende. Surtout qu’il pourrait s’agir de sa dernière.

What a moment for Fedor, in Bellator's historic first Russian event.

Le Russe, qui est considéré comme l’un des plus grands combattants de tous les temps, pourrait décider de mettre un terme à sa fabuleuse carrière. Même s’il n’a pas écarté la possibilité de revenir dans l’octogone.