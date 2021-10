Ligue 1 : L'OM peut-il perdre son point avec sursis ?

L’OM pourrait être sanctionné par la LFP à la suite du comportement de certains de ses supporters au Vélodrome contre le PSG (0-0) dimanche soir.

Alors que sur le terrain, les hommes de Jorge Sampaoli ont réalisé un bon match contre les Parisiens, emmenés par Lionel Messi, il pourrait malheureusement y avoir de lourdes sanctions. Et les Marseillais pourraient perdre le gain du point de ce nul.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a dans le viseur les comportements de certains supporters qui ont jeté plusieurs projectiles au moment des corners du PSG. Ce qui a valu quelques arrêts de jeu.

Après le match à Angers (0-0) où des débordements ont eu lieu, la Ligue avait fermé la tribune visiteur pour les déplacements des Marseillais en championnat jusqu’au 31 décembre et avait sanctionné le club d'un point de retrait avec sursis pendant un an. Ce point pourrait donc être retiré après les problèmes rencontrés dimanche au stade Vélodrome.

Avant cette rencontre, qui a également vu des affrontements entre supporters et policiers aux abords de l’enceinte marseillaise faisant 9 blessés du côté des forces de l’ordre, l’OM avait pourtant renforcé la sécurité. Des filets avaient été installés, des boucliers préparés pour les corners parisiens et 874 stadiers au moins avaient été réquisitionnés.

Des appels au calme avaient également été lancés par Pablo Longoria, président du club, mais aussi Dimitri Payet, capitaine marseillais. Ce dernier a d’ailleurs critiqué ce qu’il s’est passé après le match. «Merci au public qui a mis le feu et a été exemplaire, mais j'ai aussi vu des bouteilles, des chargeurs, des briquets, j'en ai déjà vu sur moi, je sais ce que c'est, a-t-il regretté. Certains dérapent, on risque de perdre des points, on ne peut pas dire que ces gens-là aiment l'OM. Je suis désabusé, je ne comprends pas, on se sait observés, il faut des vraies sanctions, on ne peut plus attendre que quelqu'un soit blessé.»