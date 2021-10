Tony Parker bat Antoine Griezmann dans une course de chevaux

Tony Parker a battu Antoine Griezmann lors d’une course hippique à Chantilly entre deux de leur chevaux.

Le duel de champions a été remporté par l’ex-basketteur. A l’occasion du Prix Miesque, une course labellisée Groupe 3 (un des meilleurs niveaux de courses de chevaux) réservée aux pouliches de deux ans, les deux champions français avaient inscrit tous les deux un cheval.

A l’issue de la course, la victoire est revenue à la casaque noire et blanche de Tony Parker (Ecurie Infinity Nine Horses) qui s’est donc imposée avec la championne Mangoustine (entraînement Frédéric Rossi) associée au jockey Maxime Guyon. L’Ecurie Griezmann s’est classée deuxième dans cette course avec Txope (entraînement Philippe Decouz) et le jockey Aurélien Lemaitre.

De plus en plus de sportifs sont propriétaires de chevaux de courses : parmi eux, les footballeurs Javier Pastore, Antoine Griezmann, Clément Lenglet, M’Baye Niang ; l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti ; le basketteur Nicolas Batum ; l’ex-basketteur Tony Parker ; le perchiste Renaud Lavillenie ; le pilote de Formule 1 Charles Leclerc ou encore le cavalier Astier Nicolas.